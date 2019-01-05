Son Dakika Haberleri: Kars 10 Bin Kişi, Sarıkamış Şehiteri İçin Meşalelerle Yürüdü

Kars 10 Bin Kişi, Sarıkamış Şehiteri İçin Meşalelerle Yürüdü

1 saat önce

10 bin kişi, Sarıkamış şehiteri için meşalelerle yürüdüSarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliklerinin 104'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi.

Kars 10 Bin Kişi, Sarıkamış Şehiteri İçin Meşalelerle Yürüdü, System.String[]
10 bin kişi, Sarıkamış şehiteri için meşalelerle yürüdü

Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliklerinin 104'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Tekbirlerle başlayan ve yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş 'Ruhunuz Şad Olsun' yazısı ateşlenerek son buldu.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında Kazım Karabekir Camii'nde mevlid okutuldu. Mevlidde dua edilmesinden sonra Yukarı Sarıkamış Şehitliğine kadar yapılacak meşaleli yürüyüş için hazırlıklar başladı. 'Asımın Nesli Asrın Yürüyüşü' sloganıyla düzenlenen yürüyüş için yaklaşık 10 bin kişi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda hazırlandı. Havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşların üşümemesi için belli aralıklarla ateşler yakıldı. Ateş etrafında ısınarak tören alanındaki etkinlikleri izleyenler şehitler için dua etti, Fatiha okudu. Aileleriyle birlikte alana gelen minikler, ellerinde maşelelerle yürüyüş için bekledi. 4 yaşındaki Ahsen Öztürk 'Şehitlerimiz için yürümeye geldim dedi.

Alandaki konuşmalar, şiir ve gösterilerin ardından binlerce vatandaş, ellerinde bayraklar ve meşalelerle Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüyüşe başladı. Yürüyüşe Kars Valisi Türker Öksüz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, ilçe belediye başkanları, kurum ve daire amirlerinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Katılımcılar şehitler anıtı önünde kadar tekbir getirerek marş söyleyerek yürüdü. Şehitler anıtına ulaşan binler İstiklal Marşı okuduktan sonra saygı duruşunda bulundu. Şehitlikte yapılan duaların ardından 'Ruhunuz Şad Olsun' yazısının ateşlenmesiyle yürüyüş sona erdi.

ÜŞÜMEK İÇİN BURSA'DAN GELDİ

Etkinliklere katılmak için Bursa'dan geldiğini söyleyen Şair Kenan Süküt, Sarıkamış'a üşümek ve donarak şehit olan askerlerin yaşadıklarını bir anda olsa hissetmek için geldiğini ifade etti. Sarıkamış şehitlerine de bir de dörtlük okuyan Süküt, elindeki meşaleyle birlikte karlar üzerine yattı. Duygulu anlar yaşayan Süküt, 'Sarıkamış'ı anlamak, anlatmak ve yaşatmak gerek dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:05 Kaynak: DHA

Kazım Karabekir, Kars, Sarıkamış, Güncel
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