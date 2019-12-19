Kars Belediye Başkanı Karaçanta'ya görevden el çektirmek isteyen darbeciler hakim karşısında - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve görevden el çektirmek istedikleri dönemin Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın evine gittikleri iddia edilen 27 sanığın yargılanmasına yeniden başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Sedat Kılınç, Samet Çolak, eski üstegˆmenler Zafer Akar, Eray Çetin, eski tegˆmen Emre Koca bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Tutuksuz yargılanan eski Kars Belediyesi S¸ehitlik Bekçisi Murat Bekdemiroğlu ve diğer sanıklar ile sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

15 Temmuz gecesi Kars Belediyesi Anons Merkezini ele geçirerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sıkıyönetim ilan etmiştir" anonsu yapan eski üsteğmen Zafer Akar, savunmasında, darbeyle ilgili bir emir almadığını belirterek, "Darbeci olmadığımızı defalarca söyledik. Beraat ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Eski yüzbaşı Sedat Kılınç de tahliye talebinde bulunarak, "Toplantıya katıldım çünkü toantının maksadını bilmiyordum kimse sıkı yönetim demedi" ifadesini kullandı.

Duruşmada tutuklu diğer sanıklar da tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Dava süreci

Mahkeme heyeti eski yüzbaşı Sedat Kılınç, eski üsteğmenler Zafer Akar ve Eray Çetin ve eski teğmen Emre Koca'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet, aynı suçtan yargılanan ve çeşitli nedenlerle cezasında indirime gidilen eski yüzbaşı Samet Çolak'a 18 yıl 9 ay, eski Kars Belediyesi S¸ehitlik Bekçisi Murat Bekdemiroğlu'nun da tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar vermişti.

Heyet ayrıca benzer suçlardan yargılanan diğer 21 sanığın ise işledikleri fiillerin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz hataya düştükleri gerekçesiyle beraatına hükmetmişti.

Mahkeme heyetinin kararında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen sanıklara, sadece "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ceza verilebileceği belirtilmişti.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, verilen kararı farklı sebeplerden bozarak, yeniden yargılama yapılması için Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.