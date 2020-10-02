DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Kars Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Öksüz görevine başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kars Belediyesi'ne, ' Kobani olayları' nedeniyle süren soruşturma sonucunnda tutuklanan HDP'li Ayhan Bilgen 'in yerine Vali Türker Öksüz 'ü atadı. Kayyum olarak göreve başlayan Vali Öksüz, ilk olarak birim amirleriyle toplantı yaptı. Bakanlığın atama açıklamasının ardından ardından ise polis, belediye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasıne gelen Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, alınan tedbirleri kontrol etti. KAYYUM OLARAK ATANAN VALİ BELEDİYEDE İçişleri Bakanlığı tarafından Kars Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Vali Türker Öksüz, belediye binasına geldi. Vali Öksüz, birim müdürleriyle basına kapalı bir toplantı yaptı. Yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından Vali Öksüz, Cuma namazını Merkez Camisi'nde kıldıktan sonra tekrar belediyede başkanlık makamına geçti. Bir süre burada kalan Öksüz, daha sonra belediyeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Belediye binasından görüntü-Valinin makam aracıyla gelişi, binaya girmesi-Belediye binasından detaylar ve vatandaşlar-Vali Cuma namazı kılması ve belediye binasına dönmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Ercişli gençler Azerbaycan ordusuna katılmak için dilekçe verdi VAN'ın Erciş ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyelerinden oluşan bir grup gönüllü genç, Azerbaycan ordusuna gönüllü asker olmak için girişimde bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarının ardından, Türkiye Gençlik Vakfı Erciş Şubesi (TÜGVA) üyelerinden oluşan 10 kişilik gönüllü, Azerbaycan ordusuna katılmak için dilekçe yazdı. Yazılan dilekçelerin, Türkiye Gençlik Vakfı Erciş Şube Başkanı Engin İşler tarafından, Erciş askerlik şubesine teslim edileceği belirtildi. Türkiye Gençlik Vakfı Erciş Şube Başkanı Engin İşler, "Bugün yönetim kurulu arkadaşlarımızla yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın bölgedeki refahı sabote etmek için yeni bir işgal girişimi kalkışmasının ardından, Azerbaycan ordusu büyük bir mücadele başlattı. Bölgenin İsrail'i olma konumunda olan Ermenistan ile savaş haline girmişlerdir. İşgal altındaki topraklarını kurtarmak ve koruma mücadelesi veren, başta Van depremi olmak üzere en zor dönemlerde ülkemize desteğini esirgemeyen Azerbaycan devletinin yanında olduğumuzu ve gerek duyulduğu takdirde gönüllü olarak Azerbaycan ordusuna katılmak istediğimizi dilekçelerimizi bugün Askerlik şubesine teslim edeceğiz.ö dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Gönüllü genlerin Ay yıldızlı bayrak ve Azerbaycan bayraklarından oluşan pankart açması-Gönüllü gençlerin 'Yalınız değilsiniz, Tek millet, iki devlet' sloganı-Engin işler'in konuşması-Dilekçelerden görüntüler-Genel detaylarBarış KUL/ERCİŞ(Van), -

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Tandır kuyusunda ölü olarak bulunan 5 yaşındaki Eymen'in katil zanlısı anne ve sevgilisi hakim karşısında İZMİR'in Bornova ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazide metruk bir yapıdaki tandır kuyusunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne Mine Durak (26) ile sevgilisi Serkan Elçetin'in (38) yargılanmasına devam edildi. Olay sırasında Durak'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun Covid- 19 tedbirleri nedeniyle alınamamış olması üzerine mahkeme heyeti, aynı raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, eşini 2.5 yıl önce kalp krizinden yitiren Mine Durak'ın, oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine geçen yıl eylül ayında harekete geçti. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının evinde buldu, küçük Eymen'e ise ulaşılamadı. Polise ilk önce çelişkili ifade veren Mine Durak, ardından oğlunun, erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü söyledi. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır kuyusunu açtığında, poşet içinde, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cenazesi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mine Durak ve Serkan Elçetin 'canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Davanın 4'üncü duruşması, bugün İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mine Durak ve Serkan Elçetin, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle katılırken, tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan salonda hazır bulundu. E.E. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Durak ve Elçetin'in avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Bir önceki duruşmada Durak'ın olay sırasında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun Covid-19 tedbirleri nedeniyle sevkinin yapılamaması nedeniyle gelmediği öğrenildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, Durak için istenen raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınmasına hükmedip, duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Tolga TAHÇI/İZMİR, -

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HDP önündeki eylemde 396'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 396'ınci günde de sürdürdü. 2015 yılında 17 yaşındayken Kuran-ı Kerim kursunda hafızlık eğitimi aldığı sırada kaçırılan oğlu Ramazan için oturma eylemi yapan Mevlüde Üçdağ, HDP önünde haklı bir mücadele verdiklerini ifade ederek, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 18 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma'nın da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 18'e çıktı. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

'EVLADIMI ONU BENDEN KOPARDILAR'

Diyarbakır'da 2015'te Kuran-ı Kerim kursunda hafızlık eğitimi aldığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Ramazan için HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Mevlüde Üçdağ, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. HDP önünde haklı bir mücadele verdiklerini söyleyen Üçdağ, "Lice ilçesine gittim. Bana oğlumu vermeyeceklerini söylediler. Bir anne olarak bir yıldır sizin kapınızdayım ağlıyorum. Çocuğumu bana vermiyorsunuz. Bizi böyle savunmasınlar. Biz istemiyoruz, Ramazan neredeysen güvenlik güçlerine teslim ol. Sana kucağını açacaklar ve ailene teslim edecekler. Kimse seni annen ve baban kadar sevmez. Kapım sonuna kadar açıktır. Sana darılmadım, küçük yaşta kandırılıp gittin. Geçen gün yemek yedim boğazımda kaldı, oğlumun aç olduğu aklıma geldi. Bir yıldır buradayım. Haklı mücadelemin peşindeyim, evladımı benden kopardılar" dedi.