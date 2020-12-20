Kars Çayı gece donuyor, gündüz çözülüyor - Son Dakika

Kars'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, gece-gündüz arasında önemli sıcaklık farkı yaşanıyor. Gündüz 10 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı, gece sıfırın altında 5'e kadar düşüyor. Düşen sıcaklık sebebiyle yüzeyi buz tutan Kars Çayı, gündüz güneşin çıkmasıyla eriyor.

SON 30 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Kars 'ta gece donan Kars Çayı gündüz çözülüyor. Bir günde iki mevsimin yaşandığı kentte, mevsimsel değişim vatandaşları şaşırtıyor.

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