Kars eksi 19'u gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars eksi 19'u gördü - Son Dakika

Kars eksi 19'u gördü

6 saat önce

Kars'ta Sibirya soğukları etkili oluyor.

Kars eksi 19'u gördü, System.String[]

Kars'ta Sibirya soğukları etkili oluyor. Soğukların etkili olduğu kentte, termometreler eksi 19'u gösterdi. Aşırı soğuklardan Baraj Gölü dondu.


Kar yağışının ardından Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor. Soğuktan Dereiçi mevkisinde bulunan baraj dondu. Bir günde donan baraj gölü ise görenleri şaşırttı.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 17, Kars'ta 20, Ardahan'da 10, Erzurum'da 7, Erzincan'da 5, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.


Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta hayatta durma noktasına geldi. Sabah erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, soğuktan olumsuz etkilenirken, bazı vatandaşlar ise soğuktan korunmak için toplu taşıma araçlarını tercih etti. Soğuk havanın kentte önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor. - KARS

Sibirya, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:33 Kaynak: İHA
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