Eksi 30'u gören Kars'ta soğuktan her şey dondu - Son Dakika

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta termometreler eksi 30'u gösterdi. Aşırı soğuktan kentte hayat adeta dururken, dışarı çıkan vatandaşların kaş ve kirpikleri de dondu.

Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye düştüğü Kars'ta hareket halindeki araçlar donarak çalışmazken, iş yerlerinin camları tamamen buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraştı.

"Kuzey Kutbu'nda yaşasak bu kadar soğuk olmazdı"

Kış mevsiminin en soğuk gününün yaşandığı Kars'ta işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşların kaş ve kirpikleri de dondu. Kars'ı Kuzey Kutbu'na benzeten bir vatandaş, "Vallahi hava çok güzel, yani öyle bir güzel ki Kuzey Kutbu'nda yaşasak bu kadar soğuk olmazdı" dedi.

Hava sıcaklığının eksi 30 derece olduğunu ifade eden vatandaş, "Çok soğuk hava. Evden çıktım eski 30 derece, dondum. Çok soğuk, 1 ay daha böyle sürecek" diye konuştu.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu, Kars Çayı'ndan soğuğun şiddetiyle duman çıktı. Bir sokak köpeği ise adeta kırağı tuttu. Kars'ta gece hava sıcaklığı eksi 34 derece olurken, sabah saatlerinde termometreler eksi 30'u gösterdi. Soğukların önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.