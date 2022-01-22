Üye Girişi
Eksi 30'u gören Kars'ta soğuktan her şey dondu - Son Dakika

Eksi 30'u gören Kars'ta soğuktan her şey dondu

22.01.2022 09:52

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta termometreler eksi 30'u gösterdi.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta termometreler eksi 30'u gösterdi. Aşırı soğuktan kentte hayat adeta dururken, dışarı çıkan vatandaşların kaş ve kirpikleri de dondu.

Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye düştüğü Kars'ta hareket halindeki araçlar donarak çalışmazken, iş yerlerinin camları tamamen buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraştı.

"Kuzey Kutbu'nda yaşasak bu kadar soğuk olmazdı"

Kış mevsiminin en soğuk gününün yaşandığı Kars'ta işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşların kaş ve kirpikleri de dondu. Kars'ı Kuzey Kutbu'na benzeten bir vatandaş, "Vallahi hava çok güzel, yani öyle bir güzel ki Kuzey Kutbu'nda yaşasak bu kadar soğuk olmazdı" dedi.

Hava sıcaklığının eksi 30 derece olduğunu ifade eden vatandaş, "Çok soğuk hava. Evden çıktım eski 30 derece, dondum. Çok soğuk, 1 ay daha böyle sürecek" diye konuştu.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu, Kars Çayı'ndan soğuğun şiddetiyle duman çıktı. Bir sokak köpeği ise adeta kırağı tuttu. Kars'ta gece hava sıcaklığı eksi 34 derece olurken, sabah saatlerinde termometreler eksi 30'u gösterdi. Soğukların önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.

Eksi 30'u gören Kars'ta soğuktan her şey dondu
Eksi 30'u gören Kars'ta soğuktan her şey dondu
Eksi 30'u gören Kars'ta soğuktan her şey dondu
Eksi 30'u gören Kars'ta soğuktan her şey dondu
Eksi 30'u gören Kars'ta soğuktan her şey dondu

YORUMLAR
500

Kars, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eksi 30'u gören Kars'ta soğuktan her şey dondu - Son Dakika


Bu hafta piyasada neler oldu?Borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirdi, altın kazandırdı Bu hafta piyasada neler oldu?Borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirdi, altın kazandırdı         
09:47
Yoldan çıkan minibüs önce tıra sonra otomobile çarptı: 4 yaralı Yoldan çıkan minibüs önce tıra sonra otomobile çarptı: 4 yaralı         
08:43
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek         
14:28
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Trans birey olduğunu açıklayan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın ödül törenindeki sözleri tekrar gündem oldu Trans birey olduğunu açıklayan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın ödül törenindeki sözleri tekrar gündem oldu         
14:11
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10

Son Dakika Haberleri
09:40 Maaşını çekmek için yaşlı adamın cesedin postaneye kadar götürdüler
09:20 Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu protestocularına: "Sizi Cübbeli'nin evinin önüne alalım"
09:10 CHP'den enflasyonu düşürmek için 10 madde: Ekonomide kral değil, kural olmalı
09:04 Kadını cinsel gücü artırıcı ilaç mı öldürdü, yasak aşkı mı?
08:52 AK Parti'den istifa eden eski başkan için bomba "yasak aşk" iddiası
08:45 Gülse Birsel, elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında fatura
08:41 Oyuncu Gülse Birsel, gelen elektrik faturasına isyan etti: Kira tadında
08:39 Yolcu otobüsü şarampole düştü; 4 yolcu yaralı kurtuldu
08:23 Ordu'da kadın cinayeti! Hapisten çıktı, karısını öldürdü
08:07 Artvin'de O Ses Türkiye horonu! Hasan Koçak'ın şampiyonluğu memleketi Artvin'de böyle kutlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 10:09:36. #1.11#
SON DAKİKA: Eksi 30'u gören Kars'ta soğuktan her şey dondu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement