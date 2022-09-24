Kars'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın arazide bulundu - Son Dakika
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Kars'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın arazide bulundu

24.09.2022 11:24
Kars'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın arazide bulundu

Kars'ın Digor ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ekiplerin çalışması sonucu arazide bulundu.

Kars'ın Digor ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ekiplerin çalışması sonucu arazide bulundu.

İlçeye bağlı Türkmeşen köyünde yaşayan Adile Aydın (78), dün sabah saatlerinde evden ayrıldı. Aydın, eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine köye jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından arazide bulunan Aydın, sağlık kontrolü için Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Aydın, ailesine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Aydın, Digor, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın arazide bulundu - Son Dakika

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