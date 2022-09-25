Kars'ta 4 arkadaşın öldüğü trafik kazasına karışan tır sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta 4 arkadaşın öldüğü trafik kazasına karışan tır sürücüsü tutuklandı

25.09.2022 18:14
Kars'ta 4 arkadaşın öldüğü trafik kazasına karışan tır sürücüsü tutuklandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 arkadaşın öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 arkadaşın öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Uğur G'nin, dün meydana gelen kaza nedeniyle jandarma tarafından yürütülen işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan sürücü, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün gece saatlerinde Uğur G. idaresindeki 63 AAB 271 plakalı tırın Kars- Erzurum kara yolu Keklik Deresi mevkisinde, Recep Sarı'nın kullandığı 48 U 8362 plakalı otomobille çarpışması sonucu 4 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta 4 arkadaşın öldüğü trafik kazasına karışan tır sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kars'ta 4 arkadaşın öldüğü trafik kazasına karışan tır sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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