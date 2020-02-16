Kars milletvekillerinden şehit ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars milletvekillerinden şehit ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Kars milletvekillerinden şehit ailesine taziye ziyareti

6 saat önce

AK Parti Kars Milletvekilleri Prof. Dr. Yunus Kılıç ve Ahmet Arslan, şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kars milletvekillerinden şehit ailesine taziye ziyareti, System.String[]

AK Parti Kars Milletvekilleri Prof. Dr. Yunus Kılıç ve Ahmet Arslan, şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı ve üyelerinin eşlik ettiği Kılıç ve Arslan, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. TBMM adına yurtdışında görevde olmamız nedeniyle cenaze merasimine katılamamış, telefonla taziye dileklerimizi iletmiştik" dediler.


Milletvekilleri bir süre aile ile görüştükten sonra Arpaçay'dan ayrıldılar. Milletvekillerinin Kars'ta bir dizi temaslarda bulunacağı öğrenildi. - KARS

Yunus Kılıç, AK Parti, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
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