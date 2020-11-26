Kars Müftülüğü'nden çağrı - Son Dakika

Kars'ta Korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla özellikle Cuma namazlarında oluşan yoğunluğun önüne geçilmesi için müftülük, vatandaşlarının kendi mahallelerindeki camilerde namazlarını kılmaları istedi.

Kars Müftüsü Yusuf Eviş, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Malumunuz üzere camilerde ibadet Kovid-19 hastalığı nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre aralıklı olarak kılınıyor. Özellikle Cuma namazında şehrin bazı camilerinde yığılma meydana gelmektedir. Bu durum salgının daha da yayılmasına neden olmaktadır. Camilerin içi dolduğu zaman cemaatin cami bahçesinde namaz kılma mecburiyeti doğmaktadır. Bu nedenle cuma namazına gelecek olan cemaatin soğuk havada bahçede namaz kılmaması herkesin kendi mahallesindeki camilerde namaz kılmaya özen göstermesi gerekir" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi toplum olarak bizler de salgın hastalıkla büyük bir mücadele içindeyiz diyen Müftü Eviş, "Maske, mesafe ve temizliğe riayet etmenin yanında sağlığımız için alınan tüm tedbirlere uymak hepimizin vazifesidir. Bu süreçte risk altında olan 65 yaş üstü muhterem büyüklerimizden ve kronik rahatsızlığı bulunan kardeşlerimizden namazlarını evlerinde kılmalarını istirham ediyoruz. Unutmayalım ki tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe hem bu çetin imtihanımızdan başarıyla çıkacak hem de mükafata nail olacağız inşallah" diye konuştu. - KARS