Kars'ta 1 kişinin öldüğü trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı

Kars'ta 17 Temmuz'da meydana gelen kazada Abdülkadir Adıgüzel idaresindeki 04 D 4116 plakalı kamyonet, kent girişindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kavşağında İran uyruklu Zeyinal Kazemzade'nin kullandığı 62 B 35310 plakalı tır ile çarpışmış, kazada sürücü Adıgüzel hayatını kaybetmiş, kamyonette bulunan 4 kişi yaralanmıştı.

Çarpışmada Kazemzade'nin kullandığı tırın devrilmesi ve trafik levhalarına çarpması görüntülerde yer alıyor.

Kayıtlarda, çevre yolundan Digor istikametine dönen İran uyruklu Zeyinal Kazemzade'nin kullandığı tır ile Ardahan istikametine giden Adıgüzel yönetimindeki kamyonetin Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kavşağında çarpışma anı görülüyor.

Kentte 17 Temmuz'da sürücü Abdülkadir Adıgüzel'in hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının MOBESE kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kars 'ta tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası MOBESE kamerasınca görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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