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Kars'ta 24 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Kars'ta 24 köy yolu ulaşıma kapalı

28.01.2022 10:14

Kars'ta 24 köy yolu ulaşıma kapalı Kars'ta kar ve tipiden dolayı 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta 24 köy yolu ulaşıma kapalı

KARS - Kars'ta kar ve tipiden dolayı 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tipiden dolayı kapanan köy yolları İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince açılıyor.

Kentte kar yağışı ve tipiden Merkeze bağlı 2, Akyaka'da 5, Arpaçay'da 10 ve Digor'da 7 olmak üzere toplam 24 köyün Kars ile bağlantısı kesildi.

Kent ile bağlantısı kesilen yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüyor. Kars'ta özellikle tipi yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Kars'ta 24 köy yolu ulaşıma kapalı
Kars'ta 24 köy yolu ulaşıma kapalı
Kars'ta 24 köy yolu ulaşıma kapalı

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Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ta 24 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta 24 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
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