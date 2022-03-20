Kars'ta 382 köyün 173'ünün yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
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Kars'ta 382 köyün 173'ünün yolu ulaşıma kapalı

20.03.2022 09:37
Kars'ta 382 köyün 173'ünün yolu ulaşıma kapalı

Son yıllarının en çok karının yağdığı Kars'ta 382 köyün 173'ünün yolu kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapalı bulunuyor.

Son yıllarının en çok karının yağdığı Kars'ta 382 köyün 173'ünün yolu kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapalı bulunuyor. Kentte Kars- Iğdır, Kars-Ardahan- Çıldır ve Kars-Ani Ören Yeri yolları da araç trafiğine kapatıldı.

Kars'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği kentte hayat durma noktasına geldi. Kent genelinde kar ve tipi etkisini sürdürürken, vatandaşlar olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde eğitim öğretime ara verilmesini bekliyor.

Kars'ta kar yağışı ve tipiden dolayı merkeze 32, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 22, Digor'da 26, Kağızman'da 11, Sarıkamış'ta 26, Selim'de 31 ve Susuz'da 22 olmak üzere toplam 173 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerin karla mücadele çalışması tipi olumsuz etkiliyor. Ekipler tarafından açılan yollar kısa süre içerisinde yeniden kapanıyor.

Kentte Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kendi sorumluluk alanları içerisinde karla mücadele çalışması yapıyor. Ana arterleri açık tutmak için adeta ekipler seferber olurken, Kars-Iğdır, Kars-Ardahan-Çıldır ve Kars -Ani Ören Yeri karayolları araç trafiğine kapatıldı. Trafiğe kapatılan karayollarında trafik ve jandarma ekipleri görevlendirildi. Trafik ve jandarma ekipleri güzergahları kullanan araçların geçişine izin vermiyor.

Kars'ta kar yağışı ve tipi aralıklarla devam ediyor. Tipi özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

(IÇ-AŞ-Y)

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Ardahan, Tragger, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ta 382 köyün 173'ünün yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika


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