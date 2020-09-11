Kars'ta AK Parti Gençlik Kollarından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Kars'ta, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, katıldığı bir televizyon programında imam hatip liseleri ile ilgili yaptığı konuşma nedeniyle Erol Müterciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Kars İl Parti binası önünde toplanan partinin gençlik kolları mensupları adına basın açıklaması yapan AK Parti Kars Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey, imam hatip liselerinin ülkenin genel eğitim sisteminin bir parçası olduğunu belirtti.

İmam hatip liselerine ve imam hatip lisesi mezunlarına karşı yaptığı konuşma nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandıklarını ifade eden Bayrambey şöyle konuştu:

"Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine bilinmesini isteriz ki imam hatip liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir."

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, basın açıklamasının ardından Kars Adliyesi'ne giderek Mütercimler hakkında bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.