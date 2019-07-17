Son Dakika Haberleri: Kars'ta bıçaklı kavga: 1 ölü
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Kars'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

4 saat önce

Kars'ta amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kars'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]
Kars'ta amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Soylu köyünde amca çocukları oldukları öğrenilen bir grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Doğan Ayrıbaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı Ayrıbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı köyde, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.
Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:03 Kaynak: AA
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