Son Dakika Haberleri: Kars'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kars'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

28 dakika önce

Kars'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kars'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Kars'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında D.Ö ve C.E arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada vücuduna bıçak darbeleri alarak yaralanan D.Ö, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan C.E'de polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Ahmet Muhtar Paşa, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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