Kars'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
28 dakika önce
Kars'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:42 Kaynak: AA
Kars'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kent merkezindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında D.Ö ve C.E arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada vücuduna bıçak darbeleri alarak yaralanan D.Ö, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan C.E'de polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Babasından para istedi, vermeyince babasının otomobilini kundakladı Başörtülü sunucuyu protesto eden gazi: Cumhuriyet değerlerine uygun görmedik Son dakika: Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde Bakan Pakdemirli: Pendik'deki orman yangınında terör bağlantısı olduğunu tespit ettik