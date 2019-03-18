Kars'ta "Çanakkale Zaferi" Fotoğraf Sergisi Açıldı

Kars
'ta İlim Yayma Cemiyeti tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. Yıl dolayısıyla düzenlenen fotoğraf sergisi açıldı.
Kültür ve Sanat Evinde düzenlene serginin açılışını Kars Valisi Türker
Öksüz, AK Parti
Kars Milletvekilleri Ahmet Aslan
ile Yunus Kılıç
, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İlim Yayma Cemiyeti Kars Şubesi Başkanı Ebubekir Keleş yaptı.
Sergi içerisinde Çanakkale'de yazılan destan öyküleri, tarihe düşen notlar ve fotoğraflar yer aldı.
Vali Türker Öksüz
, burada yaptığı konuşmada şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "104 yıl önce ecdadımız hakikaten bir devletin kuruluşuna kadar giden ve milletimizin dirilişini sembolize eden çok önemli bir zafere imza attı." dedi.
Aynı kararlılıkla, azimle ülkeyi ve milleti korumaya devam edeceklerini ifade eden Öksüz, "Çanakkale ruhunu Çanakkale'deki ecdadımızın gösterdiği direnişi anlamamız geleceğimizi şekillendirmemiz için Çanakkaleyi unutmamız lazım. Sarıkamış
şehitlerini de bu ülkenin kurtuluşunda, birliğinde, bütünlüğünde, bekasında bütün zorluklara rağmen çok önemli rol oynamıştır. Sarıkamış şehitlerimizi de bu vesileyle Çanakkale şehitlerimizle birlikte rahmetle minnetle anıyoruz." diye konuştu.
Fotoğraf sergisi 3 gün gezilebilecek.