Kars'ta çiftçilere tohum desteği sağlandı - Son Dakika
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Kars'ta çiftçilere tohum desteği sağlandı

25.03.2022 17:49
Kars'ta çiftçilere tohum desteği sağlandı

Kars'ta, çiftçilere tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla "Sertifikalı buğday üretiminin yaygınlaştırılması projesi" kapsamında tohum dağıtıldı.

Kars'ta, çiftçilere tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla "Sertifikalı buğday üretiminin yaygınlaştırılması projesi" kapsamında tohum dağıtıldı.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda bir konuşma yapan TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, geçen yıl kuraklıktan kaynaklı verim eksikliği oluştuğunu belirtti.

Kılıç, "2002'de toplam tohum üretimimiz 145 bin ton, şu anda ise 1 milyon 350 bin ton. Tohum üretimini 9 katı artırmışız. Matematiksel olarak bakıldığında Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi görebilirler. Biz şu anda Türkiye'de kendimize yetecek olan tohumu fazlasıyla üreten, hatta biraz da ihraç eden ülke pozisyonundayız." diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da tarım ve hayvancılığın bölgede önemli olduğunu vurgulayarak, "Sizin ekmenizi, biçmenizi, hayvancılığı daha verimli yapabilmenizi sağlamak adına çok mesafe kat ettik. Tohumda yüzde 25 verimliliği arttırmak demek 4 ürününüzü 5'e çıkarmak demek. Bunlar geçen yılki kuraklıktan kaynaklanan eksikliği giderebilmek ve verimi arttırabilmek adına önemli." ifadesini kullandı.

Kars Valisi Türker Öksüz de proje kapsamında, yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi, yüzde 50'si de üretici katkısı olmak üzere üreticilere tohum desteği sağlandığını söyledi.

"Kars avantajlı"

Kars'ın geniş otlaklara, mera ve yaylalara sahip olduğunu ifade eden Öksüz, şunları belirtti:

"İlimizin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 35'ini oluşturan 375 bin hektarlık tarım alanımızla, Kars olarak tarım ve hayvancılık konusunda çok avantajlı il konumundayız. Bu potansiyelimize uygun olarak üretimin artırılmasına yönelik planlı tarım çalışmaları yapmak, tarımsal üretimi sürdürülebilir yapmak, doğa ile dost bir üretim için kaynaklarımızı en verimli biçimde değerlendirmek ve bunun sonucunda tarımsal ürünlerimizi ülke ekonomisine katma değer olarak yansıtmak zorundayız."

Programa, Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş ile çiftçiler katıldı.

Konuşmaların ardından toplamda 2704 çiftçiye tohumları teslim edildi.

Kars'ta çiftçilere tohum desteği sağlandı
Kars'ta çiftçilere tohum desteği sağlandı
Kars'ta çiftçilere tohum desteği sağlandı
Kars'ta çiftçilere tohum desteği sağlandı

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Buğday, Tarım, Tohum, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta çiftçilere tohum desteği sağlandı - Son Dakika


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