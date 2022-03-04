Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

04.03.2022 13:05
Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı, tatbikata katılan Vali Öksüz, alarm çalmasıyla birlikte sınıftaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı.

Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı, tatbikata katılan Vali Öksüz, alarm çalmasıyla birlikte sınıftaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı.

Kars'ta 572 okulda, 62 bin öğrencinin katılımıyla deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tüm okullarda aynı anda yapılan tatbikatlarda çocuklara deprem sırasında yapmaları gerekenler anlatıldı, alınması gereken önlemler konusunda bilgiler verildi.

Ziya Gökalp Ortaokulu'nda yapılan tatbikata Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek, AFAD, UMKE, 112, Jandarma JAK timleri, ve İtfaiye ekipleri katıldı. Tatbikata protokol üyeleri ve öğrenciler, alarm çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da okulu tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçti.

Tatbikat sırasında senaryo gereği okulda mahsur kalan 1 öğrenci, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Tatbikatı izleyen Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, "Hepiniz biliyorsunuz afetler artık ülkemiz de, dünyanın da bir gerçeği, onun için afetlere hazırlık bizler için çok büyük önem taşıyor. 2021 yılını afetlere hazırlık anlamında eğitim yılı olarak İçişleri Bakanlığımız ilan etti. Şimdi de sıra tatbikata geldi. Bugün tatbikatını yapıyoruz. Yani 2021'de öğrendiğimiz eğitimini aldığımız, hususları tatbikatta görme imkanına sahip oluyoruz" dedi.

Öksüz, "Bugün bir deprem tahliye tatbikatını sizlerle birlikte yaptık. Bütün ilimizin genelinde 572 okulumuzda, 62 bin öğrenci ile birlikte bu tatbikatı yapıyoruz. Amacımız afete hazırlık, afetin meydana getirdiği zararları en aza indirmek ve afetten korunma yönünde hepimizde bir bilinç oluşturmak" diye konuştu.

Tatbikatta ayrıca itfaiye ekipleri de deprem sonra çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Tatbikata öğrencilerin ilgisi ise dikkat çekti. - KARS

Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

YORUMLAR
500
Kars Kent Konseyi toplantısı yapıldı Kars Kent Konseyi toplantısı yapıldı Vali Öksüz, Akyaka'da Vali Öksüz, Akyaka'da

Türker Öksüz, İtfaiye, AFAD, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Putin'in 'Nükleer güç' tehdidinin ardından Biden, "kıyamet günü uçağı"nı havalandırdı!
12:48 Motorin 19,03'ü görünce Beşiktaşlılar espriyi kaçırmadı: Alemin göz yaşlı, motorin artık Beşiktaşlı!
12:41 Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı: 48 bin kadın şiddet gördü, 51 bin çocuk suç mağduru
12:34 Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 13:12:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement