Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi

27.05.2022 12:12
Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi

Kars'ta asansör boşluğuna saklanmış sigara polisin dikkatiyle bulundu.

Kars'ta asansör boşluğuna saklanmış sigara polisin dikkatiyle bulundu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

KOM ekiplerince bir işyerinde yapılan aramada, asansör boşluğuna zulalanmış, bin 424 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaraları muhafaza altına alan polis olayla ilgili şüpheli 1 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli ve idari işlem yapıldı. - KARS

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Sigara, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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