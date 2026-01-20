Kars'ta kar ve tipi nedeniyle Kağızman- Ağrı kara yolu, araç geçişine kapatıldı.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Kağızman-Ağrı kara yolu, tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla tüm araç geçişine kapatıldı.
Ekipler, yolda karla mücadele için tipinin dinmesini bekliyor.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Kar Yolu Kapattı - Son Dakika
