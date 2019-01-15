Kars'ta Kronik Hastalıkları Eğitimi Verildi
1 saat önce
Kars'ta aile hekimlerine yönelik kronik hastalıkları eğitimi verildi.
Kars
'ta aile hekimlerine yönelik kronik hastalıkları eğitimi verildi.
Kars İl Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Başkanlığı Kronik Hastalıklar Şubesi Organizasyonunda 3 Aile Hekimlerine yönelik Kronik Hastalıklar Eğitimi Dr. M. Fatih
Mullaoğlu ve Dr.Özge Kılınç bilgi ve birikimlerini aile hekimleriyle paylaştı.
Kars İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, Aile Hekimlerinin Kronik hastalıklara yönelik tanı ve tedavi yöntemleri ile birlikte izlenecek algoritmalar detaylı bir şekilde anlatıldı.
Gerekli materyaller ile eğitim programı desteklenirken, eğitim programına katılanlara katılım belgesi verildi. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:35 Kaynak: İHA
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