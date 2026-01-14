Kars'ta Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 9 araç ekiplerce kurtarıldı.

Kars Valiliğinin açıklamasında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlarda kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Susuz, Arpaçay, Akyaka ve Selim ilçelerinde vatandaşların yolda mahsur kaldığı belirtildi.

Açıklamada, ihbarlar üzerine AFAD, Karayolları, İl Özel İdaresi ile İlçe Özel İdaresi ekiplerince koordineli olarak yapılan çalışmada 8 otomobil ve 1 tırın mahsur kaldıkları alanlardan kurtarıldığı bildirildi.

Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Zorlu şartlarda özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.