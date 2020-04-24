Kars'ta mahsur kalan köpekler kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta mahsur kalan köpekler kurtarıldı - Son Dakika

Kars'ta mahsur kalan köpekler kurtarıldı

6 saat önce

Kars'ta baraj gölünün suları altında kalan bir evin çatısında mahsur kalan iki köpek yetkililer tarafından kurtarıldı.

Kars'ta mahsur kalan köpekler kurtarıldı, System.String[]

Kars'ta baraj gölünün suları altında kalan bir evin çatısında mahsur kalan iki köpek yetkililer tarafından kurtarıldı.


Sarıkamış Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması ile birlikte baraj suyunun altında kalan evin çatısında mahsur kalan2 köpek yetkilileri harekete geçirdi. Baraj suyu altında kalan 2 köpek, Erzurum'dan getirilen bot yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.


Karakurt Barajı suları altında kalan evin çatısında 2 köpeği gören vatandaşlar durumu Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü bildirdi. Bölgeye, Karakurt Jandarma Komutanlığı, Kars AFAD ve Erzurum AFAD ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler Erzurum'dan getirilen bot yardımı ile köpeklerin mahsur kaldığı evin üzerine çıktı. Köpekleri mahsur kaldıkları yerde üzerlerine battaniye öterek bota alan yetkililer köpekleri kıyıya çıkardı.


Kıyıda bekleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Veteriner Hekimi Çağdaş Kurt, tarafından tedavileri yapılan ve sağlık durumları iyi olan 2 köpek, daha sonra Karakurt Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Ekipler tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarılan köpeklerin emin ellerde olduğu öğrenildi. - KARS

Karakurt, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:40 Kaynak: İHA

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