Kars\'ta Otomobil Kamyonla Çarpıştı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı.

Volkan Ş, yönetimindeki 35 ADP 810 plakalı otomobil, Arpaçay ilçesi girişinde Eflatun Ü. idaresindeki 25 AAC 573 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Volkan Ş, Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, ulaşımı kontrollü şekilde sağladı.