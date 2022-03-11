Kars'ta sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Kars'ta, sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ve sahte rakı ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince sahte içki yapımının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

KOM ekipleri sahte içki yapıldığı bilgisini almasıyla birlikte harekete geçti. Polis sahte içki yaptığı duyumunu aldığı şüphelinin ikametgahı ve işyerine operasyon düzenledi.

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan 8 adet 5 litrelik şişelerde toplam 40 litre etil alkol ve 4 adet 0.5 litrelik şişelerde toplam 2 litre sahte rakı mele geçirdi.

Ele geçirilen sahte içkileri muhafaza altına alan polis olayla ilgili şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - KARS