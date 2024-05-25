Beşiktaş'a mı geliyor? Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
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Beşiktaş'a mı geliyor? Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu

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İsmi uzun süredir Beşiktaş ile anılan Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, son maçının ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Henüz bir planının olmadığını belirten Yalçın, "Şu anda bir gelecek bir planım yok. İyi bir proje olursa değerlendirebiliriz" dedi.

25.05.2024 08:29  Güncelleme: 08:38
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Adı uzun süredir Süper Lig devi Beşiktaş ile anılan başarılı teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ANTALYASPOR'A BAŞARILAR"

Sezonun son maçının ardından Antalyaspor'dan bugün itibariyle ayrıldıklarını dile getiren Yalçın, başkana, yönetim kuruluna, ciddi karakter gösteren oyuncularına ve Antalyaspor taraftarına, bu sezon verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Yalçın, Antalyaspor'un hedefleri doğrultusunda iyi bir ikinci yarı profili çizdiğini kaydederek, "Hedefi haftalar önce söyledim; 50 puan ve ilk 10'da bitirmek bizim için başarı sayılacaktır diye. Oyuncularımız bu hedefi yakaladılar. Onlara da sizin aracılığınızla buradan teşekkür ediyorum. Antalyaspor'a da önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum" dedi.

"PLANIM YOK"

Henüz bir planı olmadığını söyleyen Sergen Yalçın, "Şu anda bir gelecek bir planım yok. İyi bir proje olursa değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş\'a mı geliyor? Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sergen Yalçın, Antalyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'a mı geliyor? Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika

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