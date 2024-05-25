Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek - Son Dakika
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Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek

Cem Yılmaz\'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasındaki nafaka krizi devam ediyor. Yılmaz, nafakanın düşürülmesi için dava açmıştı ancak mahkeme ödemenin devam etmesine karar verdi. Yılmaz, karara tepki göstererek çocuğuyla ilgilenmediğini söyledi.

25.05.2024 08:39
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2012 yılında nikah masasına oturarak 2013'te de boşanan Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasındaki nafaka krizi devam ediyor. Boşanırken oğlu için aylık 10 bin dolar nafaka ödemeye başlayan Yılmaz, kurun artmasıyla nafakanın düşürülmesi için dava açmıştı. Mahkeme, Yılmaz'ın ekonomik durumunu değerlendirerek 10 bin dolar ödemesine devam etme kararı verince komedyenden tepki gecikmedi.

10 BİN DOLAR ÖDEMEYE DEVAM EDECEK

Ünlü komedyen 2022 yılında eski eşine nafakanın düşürülmesi için dava açtı. Yağtu da Yılmaz'ın hamlesine çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını belirterek itiraz etti. Habertürk'te yer alan habere göre, Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, tarafından yerel mahkemenin "Cem Yılmaz her ay 70 bin lira ödeyecek" kararı bir kez daha incelendi. 10 bin doların Yılmaz'ın ekonomik durumunun üstünde olmadığına ve ödeme gücünün olduğuna kanaat getiren mahkeme, ücrette değişiklik yapmadı.

Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edeceğini duyunca sinirlendi

CEM YILMAZ SİTEM ETTİ

Kararın ardından aylık 322 bin TL nafaka ödemeye devam edecek olan Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda "Evet bütün haberler, yorumlar haklı. Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum. Bu bilinen bir gerçek ve tabi ki oğlumu tek başıma yaptım. İyi eğlenceler… Minik not 11 yıl önce boşandım.(dünyada bir ilk )" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edeceğini duyunca sinirlendi
Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edeceğini duyunca sinirlendi

Cem Yılmaz, Ahu Yağtu, Ünlüler, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek - Son Dakika

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