Son Dakika Haberleri: Kars'ta sobadan çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk öldü
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Kars'ta sobadan çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk öldü

6 saat önce

Kars'ta bir evde sobanın devrilmesiyle çıkan yangında, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kars'ta sobadan çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk öldü, System.String[]

Kars'ta bir evde sobanın devrilmesiyle çıkan yangında, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Bayraktar köyünde oturan Cafer ve Sultan D. çiftinin evinde yer alan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Evdeki eşyaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın sırasında, çiftin 6 yaşındaki kızı Berfin D. içeride mahsur kaldı.

Durumu fark eden aile bireylerince evden çıkartılan küçük Berfin, ambulans ile Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum Bölge Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Berfin D, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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