Kars'ta tartıştığı kişiyi köy meydanında öldürdüğü iddia edilen genç kız tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta tartıştığı kişiyi köy meydanında öldürdüğü iddia edilen genç kız tutuklandı

01.03.2022 16:58
Kars'ta tartıştığı kişiyi köy meydanında öldürdüğü iddia edilen genç kız tutuklandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi köy meydanında öldürdüğü ileri sürülen genç kız tutuklandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi köy meydanında öldürdüğü ileri sürülen genç kız tutuklandı.

İlçeye bağlı Kardeştepe köyünde, dün, tartıştığı Birdal Doğan'ı evinin yakınındaki köy meydanında silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E'nin jandarmadaki sorgu su tamamlandı.

Genç kız, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilip Arpaçay Adliyesi'ne çıkarıldı.

Zanlı A.E, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A.E'nin ifadesinde, kendisini sürekli rahatsız eden Doğan'ın "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" dediğini öne sürerek, bu durumun kendisini korkuttuğunu anlattığı öğrenildi.

Olay günü hayvanlarına su içirmek için köy meydanındaki çeşmeye gittiğini belirten A.E'nin, "Evi çeşmenin karşısında olan Doğan, beni görerek yine bana aynı söylemlerde bulundu. Ben de yanımdaki silahla kendisine ateş ettim. Amacım öldürmek değildi, pişmanım." dediği belirtildi.

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Arpaçay, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta tartıştığı kişiyi köy meydanında öldürdüğü iddia edilen genç kız tutuklandı - Son Dakika


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