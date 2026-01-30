Kars\'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kars'ta hafif ticari araç ile arazi aracının çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yasin Can Polat (26) idaresindeki 06 EEF 085 plakalı enerji dağıtım şirketinin bakım aracı ile Batuhan Kaygısızel (26) yönetimindeki 06 HB 0229 plakalı hafif ticari araç, Kafkas Üniversitesinin nizamiye kapısında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Kaygısızel'in aracındaki Gülten (45) ve Burcu Gergöy (18) ile Rojin Avunçli (24) ve Meryem Bayrambey (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.