Kars'ta vatandaştan Vali Öksüz'e hizmet teşekkürü: Kurban olayım sana - Son Dakika

KARS Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz , il merkezindeki Halk Bankası ve eski garajlar mevkii arasındaki bölgede sürdürülen asfalt çalışmalarını denetledi. Vali Öksüz'e teşekkür eden bir vatandaşın 'Allah seni Kars 'a verdi sayın paşam. Sana çok teşekkür ederiz sayın paşam. Kurban olayım sana. Allah hayırlı, uğurlu etsin" diye teşekkür etmesi üzerine Öksüz, 'Amin, amin. Allah razı olsun. Allah nasip etmezse hiçbir şey olmaz elbette bizde görevimizi yapıyoruz" cevabının verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından Kars Belediye Başkan Vekilliği'ne getirilen Vali Türker Öksüz, belediye çalışmalarını hızlandırdı. Yıllardır hizmetin gitmediği eski garajlar bölgesinde yol düzenleme yaparak asfalt döken belediye ekiplerini kontrol eden Vali Öksüz'e vatandaşlar teşekkür etti. Yaz kış çamurdan kurtulamadıklarını belirten bölge esnafı, "Köylülerin büyük bölümü yıllardır bu bölgeye gelmekte ve alışverişlerini buralarda yapmaktalar. Buralar çok yoğun oluyor ve hizmetlerde aksama olunca bizlerde iş yapamaz duruma geliyoruz. Sizden ricamız Kars'a yakışır hizmetler yapmanızdır" diyerek taleplerini iletti. Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, vatandaşlara rahat olmalarını bu yıl asfaltları tamamlayıp seneye de kaldırım sorunu çözeceklerini söyledi. Vali Öksüz'ün sözleri üzerine bir vatandaş, "Allah seni Kars'a verdi sayın paşam. Sana çok teşekkür ederiz sayın paşam. Kurban olayım sana. Allah hayırlı, uğurlu etsin" diyerek teşekkür etti. 'Amin, amin. Allah razı olsun" diyen Vali Öksüz, "Allah nasip etmezse hiçbir şey olmaz elbette biz de görevimizi yapıyoruz" ifadesini kullandı.Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "İmkanların el verdiği kadar yolları yapacağız ve vatandaşımızı rahatlatacağız ama bu sene sezonun sonuna geldiğimiz için gelecek sene çalışmaları daha planlı yapacağız. Yol, kaldırım ve diğer alt yapı hizmetleri neyse, ne eksik varsa onların planlarını bu kış en iyi şekilde planlayacağız. Ondan sonra da inşallah çalışmalar devam edecek. Sıkıntıları böylelikle kısa sürede inşallah hallederiz" dedi.Son günlerde yapılan incelemelerde ne gibi sıkıntılar görüldüğünün sorulması üzerine ise Öksüz, 'Yol, en temel ihtiyaç. Yol ve kaldırım gibi hizmetler önemli ama belediyenin yerel hizmetler yönünden daha başka eksiklikleri de var. Onların da şu an tespitini yapıyoruz. Bizler o tespitleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Hangileri bizim önceliğimizdir, hangilerini daha öncelikli yapacağız bunların planlamasını yapacağız. İnşallah o önceliklere göre elimizden geleni yapacağız. Şehrimizin yerel hizmetlere çok ihtiyacı var. Bunları da bir an önce yapmamız gerekiyor. İnşallah yapacağız" cevabını verdi. Öksüz ayrıca, "Belediye meclisi üyeleri de lağvedildi. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? sorusuna da şöyle yanıtladı: "Arkadaşlar şu an lağvedilme falan söz konusu değil. Belediye meclisi kanundaki ilgili hüküm gereği sadece yapısı değişti. Belediye meclisi görevine devam ediyor. Geçen hafta da belediye meclisi toplantısını yaptım. Bazı kararları da aldık. Hizmet durmaz. Belediye meclisinin görev alanındaki işlerde yapılmaya devam eder."

Vali Öksüz daha sonra, Kars Kalesi eteklerinde devam eden Kars Çayı Islah Projesi, Bedesten, sokak sağlıklaştırılması gibi çalışmaları da yerinde ziyaret ederek son durum hakkında bilgi aldı.