Kars'ta Yoğun Kar Yol Kapatma

Kars'taki Kağızman- Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Kağızman-Ağrı kara yolu, tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla tüm araç geçişine kapatıldı.
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
