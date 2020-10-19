Kars'ta yol çalışmaları tam hız sürüyor - Son Dakika

Kars'ta belediyenin yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kentte uzun zaman girilmemiş yerlere giren belediye ekipleri asfalt ve kaldırımları yapıyor.

Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından hızlı ve kısa sürede yapılan hizmetler vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor. Küçük Kazımbey Caddesi'nin ara sokaklarında yapılan sıcak asfalt yol ve kaldırımlarla birlikte esnafta toz ve çamurdan kurtuldu.

Yaklaşık 10 yıldır el vurulmayan yerlere hizmet gelmesinin sevincini yaşayan esnaf, "Yıllarca belediyeye gittik geldik. Ne yollarımız, ne de kaldırımlarımız yapılmadı. Hep bu yıl yapılacak denildi. Ama geçen on yıl hizmete hasrete kaldık. Belediye'ye kayyum atılmasıyla birlikte hizmette ayağımıza geldi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dediler.

Öte yandan Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, belediye ekiplerince yapılan çalışmalar rutin olarak yerinde görüyor. Öksüz, ilgili birim amirlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Her fırsatta vatandaşlarla birlikte olan Öksüz, belediye hizmetlerini vatandaş odaklı hayata geçiriyor.

Kars'ta kar yağana kadar çalışmaların süreceğini ifade eden Öksüz, 2021 yılında kentte önemli projeleri belediye olarak hayata geçireceklerinin müjdesini verdi. - KARS