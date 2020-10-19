Kars'ta yol çalışmaları tam hız sürüyor - Son Dakika

Kars'ta yol çalışmaları tam hız sürüyor

19.10.2020 12:15
Kars'ta yol çalışmaları tam hız sürüyor, System.String[]

Kars'ta belediyenin yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars'ta belediyenin yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kentte uzun zaman girilmemiş yerlere giren belediye ekipleri asfalt ve kaldırımları yapıyor.

Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından hızlı ve kısa sürede yapılan hizmetler vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor. Küçük Kazımbey Caddesi'nin ara sokaklarında yapılan sıcak asfalt yol ve kaldırımlarla birlikte esnafta toz ve çamurdan kurtuldu.

Yaklaşık 10 yıldır el vurulmayan yerlere hizmet gelmesinin sevincini yaşayan esnaf, "Yıllarca belediyeye gittik geldik. Ne yollarımız, ne de kaldırımlarımız yapılmadı. Hep bu yıl yapılacak denildi. Ama geçen on yıl hizmete hasrete kaldık. Belediye'ye kayyum atılmasıyla birlikte hizmette ayağımıza geldi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dediler.

Öte yandan Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, belediye ekiplerince yapılan çalışmalar rutin olarak yerinde görüyor. Öksüz, ilgili birim amirlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Her fırsatta vatandaşlarla birlikte olan Öksüz, belediye hizmetlerini vatandaş odaklı hayata geçiriyor.

Kars'ta kar yağana kadar çalışmaların süreceğini ifade eden Öksüz, 2021 yılında kentte önemli projeleri belediye olarak hayata geçireceklerinin müjdesini verdi. - KARS

Kars'ta yol çalışmaları tam hız sürüyor
Kars'ta yol çalışmaları tam hız sürüyor
Kars'ta yol çalışmaları tam hız sürüyor
Kars'ta yol çalışmaları tam hız sürüyor
Kars'ta yol çalışmaları tam hız sürüyor
Kars'ta yol çalışmaları tam hız sürüyor
Kars'ta yol çalışmaları tam hız sürüyor

Kars Belediyesi, Kars, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kars'ta yol çalışmaları tam hız sürüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur         
09:42
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 12:36:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta yol çalışmaları tam hız sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei