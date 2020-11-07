Kars'ta etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışını nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede hava sıcaklığı gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.
Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak merkezinin zirvesi, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları, 2 bin 800 rakımlı Sarıkamış Süphan Dağı ile Ağbaba Dağları da beyaza büründü.
Bazı vatandaşlarda sonbahar manzaraları içinde yürüyüş gerçekleştirdi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı - Son Dakika