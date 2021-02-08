Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi

08.02.2021 17:12
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Soner'in pasında kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktada topla buluşan Ndiaye'nin vuruşu direğin üstünden auta gitti.

18. dakikada gelişen Göztepe atağında Halil ceza alanı dışından kaleye vuruşunu yaptı, top kaleci Günay'da kaldı.

29. dakikada Gassama'nın pasında topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı kaleciden kurtarıp ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

37. dakikada Güray'ın ortasın topla buluşan Mirallas'ın vuruşu üstten farklı şekilde auta çıktı.

42. dakikada Alexandru'nun uzun pasında topla buluşan Muhammet'in dokunuşu Göztepe kalecisi İrfan'da kaldı.

45. dakikada gelişen Göztepe atağında Ndiaye'nin ceza alanına gönderdiği tehlikeli ortayı kaleci Günay'da çeldi.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Esat Sancaktar xx, Deniz Caner Özaral xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan x, Papy Djilobodji xx, Ertuğrul Ersoy xx, Alin Tosca x, Güray Vural x, Osama Rashid x, Alexandru xx, Kevin Mirallas xx, Kenan Özer x, Muhammet Demir xx

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Jefferson, Andre Felipe, Junior Morais, Bilal Başacıkoğlu, Zvonımır Kozulj, Roderick Miranda, Andre Sousa, Enver Cenk Şahin

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Gassama x, Titi xx, Marko Mihojevic x, Berkan Emir xx, Obinna Nwobodo x, Anderson Esiti x, Soner Aydoğdu x, Halil Akpunar x, Fousseni Diabate x, Cherif Ndiaye xx

Yedekler: Balazs Megyeri, Kubilay Sönmez, Zlatko Tripic, Adıs Jahovıc, Brown Ideye, Yalçın Kayan, Peter Zulj, Atınç Nukan, Dzenan Burekovıc, Murat Paluli

Teknik Direktör: Ünal Karaman

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Göztepe, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika


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