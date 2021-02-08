Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika

29. dakikada Gassama'nın pasında topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı kaleciden kurtarıp ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

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