Son Dakika Haberleri: Karşılıksız Çeke İşlem Yapmayan Bankacıya Şok

Karşılıksız Çeke İşlem Yapmayan Bankacıya Şok

1 saat önce

Yargıtay, karşılığı olmayan çeke 'karşılıksızdır' işlemi yapmayan banka memuru hakkında verilen beraat kararını bozdu.

Karşılıksız Çeke İşlem Yapmayan Bankacıya Şok, System.String[]
Yargıtay, karşılığı olmayan çeke 'karşılıksızdır' işlemi yapmayan banka memuru hakkında verilen beraat kararını bozdu.

Bir alışverişten dolayı aldığı çekin karşılıksız olduğunu gören esnaf, soluğu banka şubesinde aldı. Müşterinin talebine rağmen banka görevlisi iddiaya göre, çeke 'karşılıksız' işlemi yapmadı.Müşteri, konuyu yargıya taşıdı. Sulh Ceza Mahkemesi, "5941 Sayılı Çek Kanunu'na aykırılık " iddiasıyla açılan davada bankacının beraatine hükmetti. Kararı mağdur banka müşterisi temyiz edince devreye Yargıtay 19. Ceza Dairesi girdi. Emsal kararda şöyle denildi:

"5941 sayılı Kanun'un 7/4. maddesinde; 'Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işlemi yapmayan banka görevlisi, şikayet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.' hükmü yer almaktadır. Buna rağmen sanığın; imzanın çek keşidecisine ait olup olmadığı hususunda gerekli ve yeterli araştırmayı yapmayarak yerinde görülmeyen soyut sebeplerle dava konusu çeke 'karşılıksızdır' işlemi yapmaması şeklinde gerçekleşen fiilinin suç oluşturduğu cihetle, atılı suçtan mahkümiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı gerekçe ile beraatine hükmolunması yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliğiyle karar verildi."

Bozma kararının ardından banka görevlisinin yargılanmasına yeniden başlandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

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