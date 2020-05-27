Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: 31 Aralık itibarıyla borç 80 milyon 633 bin TL - Son Dakika

Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: 31 Aralık itibarıyla borç 80 milyon 633 bin TL

Karşıyaka'da kulübün sosyal medya sayfalarında canlı yayına katılan Başkan Turgay Büyükkarcı, 31 Aralık 2019 itibarıyla borçlarının 80 milyon 633 bin TL olduğunu açıkladı.

Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: 31 Aralık itibarıyla borç 80 milyon 633 bin TL, System.String[]

Karşıyaka'da kulübün sosyal medya sayfalarında canlı yayına katılan Başkan Turgay Büyükkarcı, 31 Aralık 2019 itibarıyla borçlarının 80 milyon 633 bin TL olduğunu açıkladı. 31 Mayıs 2019'da yapılan son mali genel kurulda borcu 57 milyon 266 bin 436 TL olarak açıklayıp üyelerden ibra alan yeşil-kırmızılılarda Büyükkarcı, kulüp tüzüğünde yer alan, "Yönetimler 1 yıl içinde yüzde 3'ü aşan borçlanmadan sorumludur" maddesine yönetim olarak takılmadıklarını bildirdi. Mali yıl sonunda 23 milyon TL'den fazla artan borcun yılın ilk aylarında azaldığını savunan Büyükkarcı, "Bunların 14 milyon TL'si icra takipli borçlar, kamu borçları. Bu bizim şu andaki yönetimi ilgilendirmeyen, üstünde yükümlülüğü olmayan borçlar. Bunun 10 milyon TL'si de avanslar kaleminde yer alan borçlar" dedi.

Kulübün borcunun 100 milyon TL'yi aştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Büyükkarcı, "Denetleme Kurulu raporuna göre 56 milyon 30 bin 541 TL bizim dönemimizi ilgilendiren borç var. Bu borç devraldığımız miktardan daha az bir borç. Borcun 100 milyonu aştığı, feci şekilde yüzde 3'ü geçtiğimiz iddiaları etik değil. Bu en geç eylül ayında yapılacak genel kurulda da görülecek" diye konuştu.

Sosyal medyada Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca'nın yıllık ücretinin 650 bin Dolar net, 1 milyon 100 bin Dolar olduğu yönünde çıkan iddialar ile ilgili yorum yapan Başkan Büyükkarcı, "Ufuk Sarıca'nın sözleşmesi o söylenenlerin çok aşağısında. Bu iddiaları ispatlarsa ben o parayı cebimden ödeyeceğim. Gurur duysun Karşıyaka'yı Milli Takım hocası çalıştırıyor. Biraz vizyon lazım" diye konuştu. Büyükkarcı, futbol takımına ödemelerde 2 ay geriden gittiklerini, bunu da kapatacaklarını dile getirdi.

YENİ STAT YERİ HAZIR

Yeni stadının inşaatı yıllardır yılan hikayesine dönen Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, stadın yeriyle ilgili B planlarının hazır olduğunu söyledi. Yıkılan Karşıyaka İlçe Stadı ve kulübün Yalı Tesisleri'nin yerine yapılması planlanan stat projesinin ihalesinin 6 yıl içinde 2 kez açılan davalarla iptal edildiği Karşıyaka'da Büyükkarcı, "Bizim stat konusuyla ilgili B planımız var. Yönetimle konuştuk. Neresi, nerede ve ne zaman olacağıyla ilgili kesinlikle bilgi vermeyeceğiz. Onaylanana kadar vermek istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

Büyükkarcı, tahsis için onay bekledikleri Mavişehir'deki 100 dönümlük altyapı tesisi projesi arazisinin kulüp için devrim olacağını söyledi.


Karşıyaka, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 01:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: 31 Aralık itibarıyla borç 80 milyon 633 bin TL - Son Dakika Spor
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