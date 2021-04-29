Karşıyaka'da Burak döndü
29.04.2021 16:08
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Erbaaspor'a formalite niteliğindeki son hafta maçında konuk olacak Karşıyaka'da Burak Karapınar aylar sonra takıma döndü.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Erbaaspor'a formalite niteliğindeki son hafta maçında konuk olacak Karşıyaka'da Burak Karapınar aylar sonra takıma döndü. Sezon başında müthiş bir çıkış yakalayıp oynanan ilk 11 maçın tamamında forma giyen 21 yaşındaki sol bek, 2 Aralık'taki Batman Petrolspor mücadelesinde sakatlandı. Ayağı zemine takılıp ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edilen Burak ameliyat oldu. Yaklaşık 5 aylık tedavi sürecinin ardından form tutan Burak, sezonun son maçına yetişti.
Teknik direktör İbrahim Cezayir, Erbaaspor maçının kadrosuna Burak'ı da aldı. Genç futbolcu, şans bulması halinde forma giyecek. Kaf-Kaf'ta teknik heyetten izin alan Mustafa Aşan, Hakan Kuş, Anıl ve Arif ise son hafta deplasmana gitmeyecek.
- İzmir
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