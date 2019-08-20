Karşıyaka'da kombineler satışta
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 31 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi geri sayıma geçen Karşıyaka'da, taraftarların merakla beklediği futbol kombine biletleri piyasaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:02 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 31 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi geri sayıma geçen Karşıyaka
'da, taraftarların merakla beklediği futbol kombine biletleri piyasaya çıktı. Sezonluk kombine kart ücretleri kapalı tribün 300, VIP tribün 600 TL olarak belirlendi. Biletler KSK Store'un çarşıdaki mağazasında, Çiğli Selçuk Yaşar
Tesisleri'nde ve Mustafa Kemal Atatürk
Karşıyaka Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Salonu'ndaki basketbol
ofisinde satılacak. Kombinesini kredi kartı ile almak isteyen taraftarlar, yalnızca Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki ofisten işlem gerçekleştirebilecek. Karşıyaka, iç saha maçlarını son yıllarda olduğu gibi yine İzmir
Atatürk Stadı'nda oynayacak.
Alper Potuk, maaşında yüzde 40 indirime gitti! Alper Potuk'un yeni maaşı ne kadar olacak? Günlük burç yorumları 20 Ağustos 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı