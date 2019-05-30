Karşıyaka'da kongre günü
54 dakika önce
KARŞIYAKA'nın olağan mali kongresi yarın yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:49 Kaynak: DHA
KARŞIYAKA'nın olağan mali kongresi yarın yapılacak. Zübeyde Hanım Karşıyaka Nikah Evi'nde düzenlenecek kongre saat 18: 00'de başlayacak. Seçim maddesinin kongre gündemine alınmadığı genel kurulda yönetimin faaliyet raporu, borç, gelir-gider raporları okunup üyelerin ibrasına sunulacak. Futbol, basketbol ve voleybol takımlarının yeni sezon taslak bütçesi de oylamaya sunulacak. A takımlar seviyesinde sezonu tamamladıktan sonra henüz yeni sezonla ilgili hamle yapmayan yeşil-kırmızılılar, kongrenin ardından transfer çalışmalarına başlamayı planlıyor.
KAPTAN YOL AYRIMINDA
TFF 3. Lig'de bu sezon altyapı patentli kadrosuyla Play-Off oynayan Karşıyaka'da takıma transferle gelen tek isim olan Mustafa Aşan yol ayrımına geldi. Yeşil-kırmızılılarda 5 sezondur forma giyerek takım kaptanlığını yapan tecrübeli ön liberoya 1. Lig'de Süper Lig hedefi için iddialı bir kadro kurmaya çalışan Giresunspor'un çok ciddi bir teklif yaptığı öğrenildi. Sezon bittikten sonra Karşıyaka'da Başkan Vekili Gökhan Şensan'la görüşüp beklemeye geçen 30 yaşındaki futbolcunun 2 üst ligden gelen yüksek ücret teklifi karşısında kararsız kaldığı, yönetimle görüştükten sonra son kararını vereceği belirtildi.
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