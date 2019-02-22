Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'dan İyi Prova

Karşıyaka'dan İyi Prova

13 dakika önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta pazar günü lider Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacak Karşıyaka, U19 takımıyla oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı.

Karşıyaka'dan İyi Prova, System.String[]


TFF 3. Lig 2. Grup'ta pazar günü lider Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacak Karşıyaka, U19 takımıyla oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı. Teknik direktör Mesut Toros, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki karşılaşmada önümüzdeki haftalarda altyapıdan profesyonel yapılıp A takıma alınması planlanan gençleri de tekrar izleme fırsatı buldu. Ligde kolay mağlup olmamasına rağmen son 7 maçta 1 kez Kemerspor 2003 deplasmanında galip gelen yeşil-kırmızılılar, Kırşehir engelini aşarak iç sahadaki galibiyet özlemine de son vermeyi planlıyor. Kaf-Kaf bu sezon iç sahada son olarak 2 Aralık'ta Adıyaman 1954'ü mağlup etti. İzmir temsilcisi o maçın ardından evinde oynadığı 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:28 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir, Karşıyaka, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizli'de Demir Korkuluklara Bağlı Erkek Cesedi Bulundu Gomis'in Gol Sevincinden Korkan Top Toplayıcı, Kaçacak Delik Aradı

Zenit - Fenerbahçe Maçı, Rus Gazetelerinde Geniş Yer Buldu NBA'de Curry'nin 36 Sayısı Warriors'a Galibiyeti Getirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 12:41:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'dan İyi Prova
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]