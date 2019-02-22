Karşıyaka'dan İyi Prova
13 dakika önce
TFF 3. Lig 2. Grup'ta pazar günü lider Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacak Karşıyaka, U19 takımıyla oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı.
TFF
3. Lig 2. Grup'ta pazar günü lider Kırşehir
Belediyespor'u ağırlayacak Karşıyaka
, U19 takımıyla oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı. Teknik direktör Mesut Toros
, Çiğli Selçuk Yaşar
Tesisleri'ndeki karşılaşmada önümüzdeki haftalarda altyapıdan profesyonel yapılıp A takıma alınması planlanan gençleri de tekrar izleme fırsatı buldu. Ligde kolay mağlup olmamasına rağmen son 7 maçta 1 kez Kemerspor 2003 deplasmanında galip gelen yeşil-kırmızılılar, Kırşehir engelini aşarak iç sahadaki galibiyet özlemine de son vermeyi planlıyor. Kaf-Kaf bu sezon iç sahada son olarak 2 Aralık
'ta Adıyaman
1954'ü mağlup etti. İzmir
temsilcisi o maçın ardından evinde oynadığı 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
- İzmir
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:28 Kaynak: DHA
Denizli'de Demir Korkuluklara Bağlı Erkek Cesedi Bulundu
Gomis'in Gol Sevincinden Korkan Top Toplayıcı, Kaçacak Delik Aradı
Zenit - Fenerbahçe Maçı, Rus Gazetelerinde Geniş Yer Buldu
NBA'de Curry'nin 36 Sayısı Warriors'a Galibiyeti Getirdi