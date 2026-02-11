Karşıyaka'nın Yıldızı Yasin Formundan Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karşıyaka'nın Yıldızı Yasin Formundan Düştü

Karşıyaka\'nın Yıldızı Yasin Formundan Düştü
11.02.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasin Uzunoğlu, cezasının ardından eski performansının uzağında kaldı, gol atamadı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının gerisine düşen Karşıyaka'nın ilk devredeki yıldızı Yasin Uzunoğlu eski performansını mumla arattı. Ömer Faruk'un bahis cezası almasıyla yaz transfer döneminin son gününde Muğlaspor'dan kiralanan Yasin sürpriz bir performansa imza attı. Yeşil-kırmızılı formayı giydiği ilk 7 maçta 8 gol atan 23 yaşındaki santrfor liderliğe taşıdığı takımının en skorer ismi oldu. Yasin başarılı performansı 10 Kasım'da profesyonel liglerdeki 1024 futbolcuyla birlikte bahis hesabı olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedilince sekteye uğradı.

PFDK'dan minimum sınırdan 45 gün hak mahrumiyeti cezası alıp devreyi kapatan futbolcu son 5 maçta forma giyemedi. İkinci yarı itibariyle cezası biten yıldız futbolcu ilk hafta Afyonspor deplasmanında formasına tekrar kavuşmasına rağmen eski günlerinden uzak görüntü sergiledi. Afyonspor önünde 90 dakika, Kütahyaspor maçında 84 dakika oyunda kalan Yasin, Balıkesirspor deplasmanında 59'uncu dakikada oyundan alındıktan sonra gözden düştü. Etkisiz kalan golcü Alanya 1221 FK mücadelesinde son 5 dakikada forma giyerken, 1-1 biten son Eskişehir Anadolu deplasmanında ise teknik direktör Burhanettin Basatemür'den süre alamadı. Takıma döndükten sonra 3'ü ilk 11'de 4 maçta şans bulup ardından kulübeye çekilen Yasin gole hasret kaldı. Yasin'in yerine ilk 11'de formayı hak mahrumiyeti cezası biten Ömer Faruk kaptı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Yıldızı Yasin Formundan Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı
Meclis Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi Meclis Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Süper Lig’de maç saatleri değişti Süper Lig'de maç saatleri değişti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
12:58
Mustafa Çiftçi, Erzurum’dan Ankara’ya tarifeli uçakla geldi
Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan Ankara'ya tarifeli uçakla geldi
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e ’’üslup’’ tepkisi: Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ''üslup'' tepkisi: Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı İşte yatırım yapılacak 2 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il
12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
11:56
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
11:06
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 13:29:50. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'nın Yıldızı Yasin Formundan Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.