Son Dakika Haberleri: Karşıyaka Yeni Seri Peşinde

Karşıyaka Yeni Seri Peşinde

14 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5 maçlık gol yemeden yenilmezlik ünvanını Pazarspor deplasmanında kaybeden Karşıyaka, kalan 6 haftada yeni seri yakalayıp Play-Off'a adını yazdırmak istiyor.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5 maçlık gol yemeden yenilmezlik ünvanını Pazarspor deplasmanında kaybeden Karşıyaka, kalan 6 haftada yeni seri yakalayıp Play-Off'a adını yazdırmak istiyor. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon teknik direktör Mesut Toros göreve geldikten sonra üst üste 3 kez 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Kaf-Kaf, Mesut Toros'la ilk yarıda ilk 5 maçlık seride 3 galibiyet, 2 beraberlik, devrenin son haftası ve ikinci yarının ilk 4 haftasını kapsayan seride 1 galibiyet, 4 beraberlik, son seride ise 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 

İzmir temsilcisi, bu periyotta oynadığı toplam 18 maçta yalnız 3 kez yenilirken, 8 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. Grupta bu hafta 3 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da kümede kalma umudunu yitiren Bergama Belediyespor'u ağırladıktan sonra 44 puanla Play-Off hattında yer alan en önemli rakiplerinden Çatalcaspor'a konuk olacak 40 puanlı Karşıyaka, sezonu Yeni Orduspor, Adıyaman 1954 (D), Sultanbeyli Bld ve Elaziz Bld (D) maçlarıyla tamamlayacak. Kaf-Kaf'ın gençleri Toros yönetiminde yeniden seri yakalamaları halinde sezonu üst grupta tamamlayacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:11 Kaynak: DHA

Pazarspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor
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