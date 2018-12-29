Karşıyakalılardan Yılbaşı Zumbası
2 saat önce
Yıl boyunca devam eden ücretsiz sabah sporu etkinlikleriyle binlerce kişiye hizmet veren Karşıyaka Belediyesi, büyük ilgi gören zumba etkinliğini bu hafta 'yeni yıl' konseptiyle gerçekleştirdi.
Yıl boyunca devam eden ücretsiz sabah sporu etkinlikleriyle binlerce kişiye hizmet veren Karşıyaka
Belediyesi, büyük ilgi gören zumba etkinliğini bu hafta 'yeni yıl' konseptiyle gerçekleştirdi. Muharrem Candaş Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona yaklaşık 200 Karşıyakalı katıldı. Yılbaşı
şapkaları ile spor yapmanın keyfini yaşayan her yaştan katılımcılar, 2019'u neşeyle selamladı.
"Amaç biraz gülümsemek"
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar
, "Karşıyakalılara hem spor yaptırmak hem de eğlenceli vakit geçirtmek için çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Zumba da bunlardan biri. Yeni yıl sevincini sporseverlerle paylaşmak, bir nebze de olsa yüzleri güldürmek ve umutları yeşertmek için, yeni yıl konseptli zumba etkinliği gerçekleştirdik. 2019 herkese barış, sağlık ve huzur getirsin" dedi. - İZMİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:00 Kaynak: İHA
Yeni Yıl Kampanyalarına Beyaz Eşya Damga Vurdu
Son Dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı
Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu
Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek