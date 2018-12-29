Son Dakika Haberleri: Karşıyakalılardan Yılbaşı Zumbası

Karşıyakalılardan Yılbaşı Zumbası

2 saat önce

Yıl boyunca devam eden ücretsiz sabah sporu etkinlikleriyle binlerce kişiye hizmet veren Karşıyaka Belediyesi, büyük ilgi gören zumba etkinliğini bu hafta 'yeni yıl' konseptiyle gerçekleştirdi.

Karşıyakalılardan Yılbaşı Zumbası, System.String[]
Yıl boyunca devam eden ücretsiz sabah sporu etkinlikleriyle binlerce kişiye hizmet veren Karşıyaka Belediyesi, büyük ilgi gören zumba etkinliğini bu hafta 'yeni yıl' konseptiyle gerçekleştirdi. Muharrem Candaş Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona yaklaşık 200 Karşıyakalı katıldı. Yılbaşı şapkaları ile spor yapmanın keyfini yaşayan her yaştan katılımcılar, 2019'u neşeyle selamladı.

"Amaç biraz gülümsemek"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyakalılara hem spor yaptırmak hem de eğlenceli vakit geçirtmek için çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Zumba da bunlardan biri. Yeni yıl sevincini sporseverlerle paylaşmak, bir nebze de olsa yüzleri güldürmek ve umutları yeşertmek için, yeni yıl konseptli zumba etkinliği gerçekleştirdik. 2019 herkese barış, sağlık ve huzur getirsin" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:00 Kaynak: İHA

Sabah, Karşıyaka, Yılbaşı, Güncel
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