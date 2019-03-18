Kars'ta -32 Derecede Kış Çekimleri Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Proje koordinatörlüğünü Ergün Karadağ'ın üstlendiği, küratörlüğünü Aymy Emel Benbasat ve İlknur Turan Atlı'nın yaptığı 'Beyaz Uykusuz Uzakta Bir Kars' sergisi, 16- 30 Mart tarihleri arasında 137 yıllık Yuvakimyon Rum Kız Lisesi'nde ziyaret edilebilecek.

41 fotoğraf sanatçısının 2014'ten itibaren fotoğrafladıkları Kars'ın sosyal ve ekonomik yaşamına ışık tutacak olan sergide, toplamda 83 adet eser bulunuyor.

-32 DERECEDE KIŞ ÇEKİMLERİ!

5 yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan 'Beyaz Uykusuz Uzakta Bir Kars' fotoğraflarında, şehrin dört mevsiminin yanı sıra Kars turizminin can damarı olan atlı kızakçılık, peynircilik, balıkçılık gibi meslekleri icra eden yöre halkı da objektifler tarafından ölümsüzleştirildi.

-32 dereceye kadar inen zorlu hava koşullarında yapılan kış çekimlerinde fotoğraf sanatçıları Kars'ın büyülü atmosferini başarıyla yansıttı. Kars'ın tarihi dokusunun tüm detaylarıyla görülebileceği sergi için şehrin SİT alanları ve köyleri fotoğraflandı.