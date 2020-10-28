Kartal Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Kartal Belediyesi ile DİSK arasında kadrolu 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal Belediyesi'nin üyesi olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile DİSK arasında yapılan görüşmeler sonrasında kadrolu işçi personelin, 1 Mart 2020- 28 Şubat 2022 arasındaki dönemi kapsayacak toplu iş sözleşmesi, taraflar arasında imzalandı.

Sözleşme gereği işçilerin ücret ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. İşçi maaşlarına birinci yıl yüzde 8 zammın yapıldığı sözleşme şartlarında, 2. yıl için ise yüzde 10 oranında zamda anlaşma sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kurumun mali durumunu göz önünde bulundurarak, çalışanların emeklerinin karşılığını alması noktasında hassas bir tavrımız var. Belediyemizde çalışan kadrolu 80 personelimizi kapsayan sözleşmemizi imzaladık. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.