KARTAL BELEDİYESİ'NDEN YENİ NESİL KONTEYNER UYGULAMASI - Son Dakika
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KARTAL BELEDİYESİ'NDEN YENİ NESİL KONTEYNER UYGULAMASI

29.09.2022 11:14

Kartal Belediyesi'nin daha temiz ve yaşanabilir bir kent anlayışı ile başlattığı yeni nesil çöp konteynerleri uygulaması, Uğur Mumcu Mahallesi'nde hayata geçirildi.

Kartal Belediyesi'nin daha temiz ve yaşanabilir bir kent anlayışı ile başlattığı yeni nesil çöp konteynerleri uygulaması, Uğur Mumcu Mahallesi'nde hayata geçirildi.

Komşu İletişim Merkezi (KİMER)?ne gelen vatandaş taleplerinin, Eylül ayında yapılan Muhtarlar Toplantısı'na taşınması ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatları neticesinde harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü, 478 küçük çöp konteynerinin yer aldığı Uğur Mumcu Mahallesi'ni pilot bölge olarak seçti.

HEDEF 122 YENİ NESİL KONTEYNER

Mevcutta bulunan çöp konteynerlerin yerine 35 adet yeni nesil çöp konteyneri Uğur Mumcu Mahallesi'nde belirlenen noktalara konumlandırıldı. Halihazırdaki yeni nesil konteynerler ile beraber mahalledeki sayısı 42'ye ulaşan konteynerlerin sayısının kısa zamanda 122'ye çıkartılması hedefleniyor.

2,5 ve 3,75 bin litrelik yeni nesil konteynerler ile estetik ve hijyenik bir görüntü yakalamayı amaçlayan Kartal Belediyesi, 42 bin nüfusa sahip ve günlük ortalama 31 bin kg çöpün toplandığı Uğur Mumcu Mahallesi'nde çöp toplama sistemini de daha pratik bir hale getirmeyi hedefliyor.

'ÇALIŞMAMIZI KARTAL'IN BÜTÜN MAHALLELERİNE TAŞIYACAĞIZ'

Konuya ilişkin açıklama yapan Yüksel, 'Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz Muhtarlar Toplantısı'nda komşularımızdan gelen talepler doğrultusunda harekete geçtik. Uğur Mumcu Mahallemizi, evsel ve geri dönüştürülebilir atıkların düzenli depolanması ve toplanması için pilot bölge seçerek planlamamızı yaptık. 42 bin nüfusa sahip mahallemizde 'Sıfır Atık' uygulamaları kapsamında modern bir sistemle evsel atıkların toplanması, geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve atık getirme noktalarının oluşturulması amacı ile başlattığımız çalışmamızı Kartal'ın bütün mahallelerine taşıyacağız? ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: DHA

Kartal Belediyesi, Uğur Mumcu, Pilot, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARTAL BELEDİYESİ'NDEN YENİ NESİL KONTEYNER UYGULAMASI - Son Dakika

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