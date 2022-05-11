Kartal'da bina asansörü 7'nci kattan düştü... İçindeki Afgan uyruklu 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Kartal'da bina asansörü 7'nci kattan düştü... İçindeki Afgan uyruklu 2 işçi yaralandı

11.05.2022 11:56

Kartal'da bina asansörü 7'nci kattan düştü.

Kartal'da bina asansörü 7'nci kattan düştü... İçindeki Afgan uyruklu 2 işçi yaralandı

-İşçiler, çuval yükledikleri asansör ile birlikte zemine düştü

İSTANBUL - Kartal'da 11 katlı binanın 7'nci katındaki bir dairede tadilat çalışması yapan Afgan uyruklu 2 işçi, daireden çıkardıkları molozları asansöre koyup kendileri de asansöre bindi. Aşırı yüke dayanamayan asansör bir anda eksi 2. katın zeminine düştü. Asansörde bulunan 2 işçi yaralandı.

Olay, Kartal'da Hürriyet Mahallesi Haydarbaba Sokak üzerinde bulunan 11 katlı bir apartmanda saat 10.15 sıralarında yaşandı. Binanın 7'nci katındaki dairede tadilat çalışması yapan Muhammed Muradi ve Hüdayda Hayri isimli Afgan uyruklu 2 işçi, daireden çıkan molozları çuvallara yükleyip çuvalları da asansöre koydu. Çuvalları koyduktan sonra işçiler de asansöre bindi. İddiaya göre aşırı yüke dayanamayan asansör, 7'nci kattan zemine düştü. Asansör içerisinde bulunan Afganistan uyruklu 2 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kartal'da bina asansörü 7'nci kattan düştü... İçindeki Afgan uyruklu 2 işçi yaralandı
Kartal'da bina asansörü 7'nci kattan düştü... İçindeki Afgan uyruklu 2 işçi yaralandı
Kartal'da bina asansörü 7'nci kattan düştü... İçindeki Afgan uyruklu 2 işçi yaralandı
Kartal'da bina asansörü 7'nci kattan düştü... İçindeki Afgan uyruklu 2 işçi yaralandı
Kartal'da bina asansörü 7'nci kattan düştü... İçindeki Afgan uyruklu 2 işçi yaralandı
Kartal'da bina asansörü 7'nci kattan düştü... İçindeki Afgan uyruklu 2 işçi yaralandı
Kartal'da bina asansörü 7'nci kattan düştü... İçindeki Afgan uyruklu 2 işçi yaralandı
Kartal'da bina asansörü 7'nci kattan düştü... İçindeki Afgan uyruklu 2 işçi yaralandı
Kartal'da bina asansörü 7'nci kattan düştü... İçindeki Afgan uyruklu 2 işçi yaralandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da bina asansörü 7'nci kattan düştü... İçindeki Afgan uyruklu 2 işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da bina asansörü 7'nci kattan düştü... İçindeki Afgan uyruklu 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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