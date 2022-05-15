Kartal'da çölyak farkındalığı: 'Glütensiz Hayat Şenliği' - Son Dakika
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Kartal'da çölyak farkındalığı: 'Glütensiz Hayat Şenliği'

15.05.2022 09:23

Kartal'da çölyak farkındalığı: 'Glütensiz Hayat Şenliği' Kartal'da çölyak hastaları 'Glütensiz Hayat Şenliği'nde buluştu Kartal'da çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla 'Glütensiz Hayat Şenliği' düzenlendi.

Kartal'da çölyak farkındalığı: 'Glütensiz Hayat Şenliği'

Kartal'da çölyak hastaları 'Glütensiz Hayat Şenliği'nde buluştu

İSTANBUL - Kartal'da çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla 'Glütensiz Hayat Şenliği' düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte uzmanlar tarafından çölyak hastalığa ilişkin bilgilendirmeler ve vatandaşların merak ettiği sorular cevaplandı.

Kartal Belediyesi'nin Glutensiz Hayat Derneği, Toplum Merkezi ve Özel Kartal Kızılay Hastanesi işbirliğiyle çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği 'Glütensiz Hayat Şenliği' Kartal Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu'nun yanı sıra konuşmacı olarak Dr. Özlem Büyükocak ve Diyetisyen Nurdan Çeliktaş katılım sağladı. Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan çok sayıda vatandaş, glütensiz ürün üreten firmaların şenlikte açtığı stantlara yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, sağlığa pek çok olumsuz etkisi bulunan çölyak hastalığına ilişkin bilgilendirmeler ve neler yapılabileceğine dair önerilerde bulunuldu. Uzmanlar, vatandaşların konuya ilişkin sorduğu soruları da cevapladı. Şenlik, bando ekibinin çaldığı ezgiler eşliğinde balonların gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu.

"Çölyak hastalığına dikkat çekmek istedik"

Etkinliğe katılım sağlayan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, "Kartal Belediyesi olarak komşularımızın karşı karşıya kaldığı her türlü konuya değinmeye, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bugünde 'Glütensiz Hayat Şenliği' etkinliğimizi gerçekleştirdik. Hastalığa ilişkin bilgileri uzman arkadaşlarımız aktardı. Etkinliğe konuyla ilgili sorun yaşayan ailelerimiz de katıldı. Hep birlikte çölyak hastalığına dikkat çekmek istedik" dedi.

Kartal'da çölyak farkındalığı: 'Glütensiz Hayat Şenliği'
Kartal'da çölyak farkındalığı: 'Glütensiz Hayat Şenliği'
Kartal'da çölyak farkındalığı: 'Glütensiz Hayat Şenliği'
Kartal'da çölyak farkındalığı: 'Glütensiz Hayat Şenliği'

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Kaynak: İHA

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